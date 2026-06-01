Уроки духовной жизни

Учащиеся Цивильской школы № 2 стали первыми участниками совместного проекта Министерства образования республики и Чувашской митрополии «Один день в монастыре». В программе — мастер-класс по колокольному звону, беседы о роли и значении молитвы в жизни человека. Дети увидят, как пекут просфоры, работает иконописная, золотошвея, разучат тропаря святого храма, побывают на службах и узнают, что такое монастырский уклад, рассказал в своих социальных сетях министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

В проекте участвуют три монастыря: Александро-Невский в Моргаушском округе, Тихвинский в городе Цивильске, Свято-Троицкий в Алатыре. Всего запланировано 16 экскурсий, участниками станут около 400 школьников.