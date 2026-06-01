В лесах без огня

В выходные на территории Заволжья прошли рейды по предотвращению и недопущению пожаров. В ходе проверки Республиканская диспетчерская служба лесного хозяйства зафиксировала три термоточки. Специалисты оперативно установили, что все места с высокими температурами находятся за пределами земель Лесного фонда и не несут угрозы. Также патрульные группы лесных госинспекторов провели профилактические мероприятия с жителями республики. По итогам рейда фактов разведения огня в неположенных для этого местах зафиксировано не было.