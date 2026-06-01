Поздравление министра труда Чувашии Алёны Елизаровой с Днем соцработника

Уважаемые работники и ветераны сферы социальной сферы Чувашской Республики!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём социального работника!

Ваша профессия давно перестала быть просто строчкой в должностной инструкции. Это ежедневный, осознанный выбор в пользу доброты, милосердия и душевной щедрости. Вы ежедневно совершаете тихий подвиг, становясь опорой для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Именно вы умеете видеть за каждым обращением не «случай», а живую человеческую судьбу, и дарить то, что важнее любых формальных процедур: надежду, искреннее участие, безграничное терпение и простое человеческое тепло.

Социальная политика Чувашии — это не просто набор государственных мер, это живая система заботы о каждом жителе республики, выстроенная вокруг главного принципа: «ни один человек не должен остаться один на один со своими проблемами». В основе подхода — адресность, человечность и системность: от поддержки молодой семьи, в которой только родился ребенок, до заботы о ветеране, прожившем достойную жизнь.

В республике много внимания уделяется стимулированию активного долголетия людей пожилого возраста. Создаются единые площадки – центры активного долголетия под брендом «Мой социальный центр», для укрепления здоровья, реализации интеллектуальных и культурных потребностей и раскрытия творческого потенциала пожилых людей. Сегодня уже действует 13 центров, где ежегодно находят поддержку, общение и новые смыслы жизни более 9 тысяч пожилых жителей.

Доказали востребованность и новые пространства – семейные многофункциональные центры «Мой семейный центр». В Чувашии уже 8 таких центров. На базе организаций социального обслуживания открыты 26 пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и 11 групп кратковременного присмотра и ухода за детьми до трех лет в организациях социального обслуживания, а также на дому.

Особая ответственность нашей работы сегодня – это поддержка участников специальной военной операции и их семей. Чувашия выстроила бережную, комплексную систему сопровождения наших героев: от момента мобилизации до возвращения домой и долгой, внимательной реабилитации.

Сегодня в республике трудятся около 6 тысяч социальных работников. Именно вы, социальные работники, становитесь живым звеном между государственными решениями и человеческим теплом. И каждый из вас – это уникальная история самоотдачи.

Пусть та доброта и душевная щедрость, которые вы ежедневно дарите людям, возвращаются к вам сторицей. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и внутренней гармонии. Пусть в ваших семьях всегда царят мир и благополучие, а в сердце живет светлая гордость от осознания того, что вы делаете наш мир чуточку добрее и человечнее.

Спасибо вам за ваш бесценный труд, за чуткость и за открытое сердце!

С праздником! С Днём социального работника!