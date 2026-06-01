В Вурнарском округе погиб 16-летний мотоциклист

Вчера утром в Вурнарском округе на 29-м км трассы под Янгорчино погиб 16-летний подросток. Юноша потерял управление питбайком, вылетел в кювет и перевернулся. Он был без шлема и скончался до приезда врачей. Известно, что полиция уже пресекала езду подростка по дорогам на спортивном инвентаре, однако он продолжал рисковать. Ранее в Красночетайском округе на 51-м км автодороги «Сура» по схожему сценарию погиб 35-летний мужчина. Он также был без шлема, не справился с управлением питбайка, опрокинулся в канаву. Госавтоинспекция МВД по Чувашии классифицирует питбайки как спортинвентарь и категорически запрещает выезжать на них на дороги общего пользования.