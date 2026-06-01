С начала навигации в Чебоксары прибыло 144 туристических судна

Они привезли по Волге 18451 путешественника. Прогулочный теплоход «Чувашия» уже выполнил 64 рейса, подарив незабываемые впечатления 3793 пассажирам. На этой неделе стартовала навигация скоростных судов «Валдай 45Р» по маршрутам «Чебоксары — Казань», «Чебоксары — Свияжск» (и обратно). На субсидирование направления в республиканском бюджете на 2026 год заложено более 17,7 млн рублей.

Как только температура закрепится выше +20°C, возобновится внутригородское сообщение с Левобережным пляжем. Речные трамвайчики будут ходить ежедневно, а по выходным добавят дополнительный рейс.