Минприроды Чувашии объявило конкурс «Лучший лайфхак из вторсырья»

Таким образом жителям республики предлагается поделиться идеями о превращении обычного мусора в полезные и креативные вещи. Участникам необходимо до 30 июня записать видео длительностью до 90 секунд, а затем направить его на электронную почту: ecokurs.nii@mail.ru с пометкой «Лайфхак из вторсырья». При оценке работ жюри особое внимание уделит практической ценности идеи, экологичности, оригинальности решения, доступности воспроизведения и качеству подачи материала. Результаты конкурса опубликуют 3 июля. Все участники получат электронные сертификаты. Конкурс отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие» и партийного проекта «Зеленая экономика».