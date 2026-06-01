АО «Водоканал» приступило к модернизации водопроводного хозяйства в Алатыре

По концессионному соглашению одним из первых объектов, на который зашли бригады, стал 120-метровый участок сети во 2-м Садовом переулке. В ближайшие дни также запланированы работы на насосных станциях и на очистных сооружениях. Решение о передаче коммуникаций в концессию было принято Правительством Чувашии. Причина — критический износ сетей, который достиг почти 80%. Требовалось срочное подключение профессионального оператора. Соглашение, по которому АО «Водоканал» с конца 2025 года обеспечивает эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения Алатырского округа, рассчитано до 2049 года. Общий объем инвестиций в проект составит 6,4 млрд рублей.