Беларусь становится еще ближе

С 29 июня из аэропорта Чебоксар запускается регулярное авиасообщение с Минском. Прямые перелеты будет выполнять компания «Аэрофлот» дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. При поддержке Правительства Чувашии рейс стал субсидируемым, что обеспечило доступную стоимость билетов. График движения самолетов составлен с учетом интересов пассажиров: вылет назначен на 6.15. Раннее прибытие удобно как для решения деловых вопросов, так и для туристических поездок, позволяет сэкономить время на пересадках в Москве. Продажа билетов уже открыта на сайте перевозчика и в авиакассах города.
Опубликовано: 5 июня 2026 г.
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