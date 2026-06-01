Беларусь становится еще ближе

С 29 июня из аэропорта Чебоксар запускается регулярное авиасообщение с Минском. Прямые перелеты будет выполнять компания «Аэрофлот» дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. При поддержке Правительства Чувашии рейс стал субсидируемым, что обеспечило доступную стоимость билетов. График движения самолетов составлен с учетом интересов пассажиров: вылет назначен на 6.15. Раннее прибытие удобно как для решения деловых вопросов, так и для туристических поездок, позволяет сэкономить время на пересадках в Москве. Продажа билетов уже открыта на сайте перевозчика и в авиакассах города.