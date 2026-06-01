Правительство Чувашии приняло новую пятилетнюю программу оздоровления госфинансов

Укрепить казну

Подписанный премьер-министром республики Сергеем Артамоновым документ задает новый вектор бюджетной политики региона, нацеленный на достижение финансовой самодостаточности. По предварительным оценкам, комплексный подход к мобилизации доходов и оптимизации расходов позволит направить в казну дополнительно порядка 7 млрд рублей к концу текущего пятилетнего цикла.

Стратегия, разработанная республиканским Минфином во исполнение федеральных указов, становится логическим продолжением антикризисных мер, успешно реализовывавшихся с 2018 года. При этом новый план адаптирован к жестким реалиям современного санкционного давления. Главным приоритетом остается безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями, а также аккумулирование ресурсов для обеспечения безопасности региона и комплексной поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Фундаментом для наращивания доходной базы станет жесткое усиление администрирования налоговых и неналоговых поступлений. Перед контролирующими органами поставлена задача обеспечить ежегодное сокращение налоговой задолженности как среди граждан, так и среди юридических лиц не менее чем на 45%. Существенный резерв кроется в борьбе с теневым рынком труда. Активизация работы профильной межведомственной комиссии должна стимулировать массовый вывод зарплат «из тени» и легализацию фактических трудовых отношений. Дополнительный импульс экономике и бюджету призваны дать адресная поддержка системообразующих предприятий, форсированное наполнение индустриальных парков новыми производствами и всемерное содействие инвестиционной активности.

Параллельно с поиском внутренних резервов Правительство намерено повысить эффективность расходования каждой копейки. В том числе за счет глубокой реформы системы государственных и муниципальных закупок, а также дальнейшей централизации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, что позволит исключить дублирование функций и снизить издержки. При этом муниципалитетам необходимо перейти от дотационной модели к планомерному и устойчивому наращиванию собственной доходной базы.

Долговая политика республики в предстоящие пять лет сохранит свой консервативный и взвешенный характер. Механизм предоставления государственных гарантий будет использоваться точечно и исключительно как инструмент стимулирования экономического роста. Поддержка окажется доступна лишь тем проектам, которые гарантированно расширяют налогооблагаемую базу и обладают надежным финансовым обеспечением.

Председатель Кабинета министров Сергей Артамонов, комментируя старт новой финансовой пятилетки, акцентировал внимание на том, что оптимизация бюджетных расходов ни в коем случае не должна сказаться на объеме и качестве социальных выплат. По его словам, утверждение программы фактически означает перезагрузку всей системы управления финансами, что дает возможность выявить скрытые экономические резервы и выстроить траекторию уверенного движения республики к полной финансовой самостоятельности, где каждый вложенный рубль работает на максимальный результат.

Функции координатора и главного контролера за исполнением намеченных планов возложены на Министерство финансов Чувашии. Все исполнительные органы государственной власти и муниципальные образования обязаны будут ежеквартально отчитываться о достигнутых показателях. Чтобы синхронизировать усилия на всех уровнях, местным администрациям дано поручение до первого июля 2026 года разработать и утвердить собственные дорожные карты по оздоровлению муниципальных финансов.