Весь арсенал в дело

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума Олег Николаев принял участие в стратегической сессии, посвященной инновационному развитию регионов. Ключевым вектором дискуссии, прошедшей в формате делового завтрака Промсвязьбанка, стал поиск путей обеспечения технологической независимости через глубокую интеграцию науки, образования и реального производства.

В обсуждении финансовых механизмов и управленческих решений, необходимых для форсированного инновационного роста, приняли участие первые лица Совета Федерации, профильных федеральных министерств, Государственной Думы, а также главы других субъектов РФ и топ-менеджеры крупнейших корпораций. Выступая перед экспертным сообществом, Олег Николаев представил убедительную аналитику экономического рывка, который республика совершила за последнее пятилетие. Он констатировал, что по индексу промышленного производства Чувашия поднялась с 57-й на 24-ю строчку общероссийского рейтинга и закрепилась в пятерке лидеров Приволжского федерального округа. Валовый региональный продукт, по оценкам независимых экспертов, увеличился почти вдвое, приблизившись к отметке в 775,9 млрд рублей, а темпы обрабатывающего производства выросли в полтора раза.

Особый акцент руководитель Чувашии сделал на том, что доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в экономике региона достигает 35%, что вывело республику на пятое место в стране по доле занятых в передовых отраслях и на девятое — по уровню инновационной активности. Этому во многом способствовало кратное увеличение мер государственной поддержки промышленности, объем которых достиг 23 млрд рублей, а также активное развитие инфраструктуры, включающей девять индустриальных парков и восемь промышленных кластеров, привлекающих инвесторов из Москвы, Татарстана, Липецкой области и новых регионов.

Важность выстраивания прочных межрегиональных связей подтвердил и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который, оценивая текущую экономическую конъюнктуру, отметил неизбежное устаревание имеющегося промышленного потенциала и необходимость формирования принципиально новых точек роста. Он выразил уверенность, что опираться следует на востребованные внутри страны направления, и подчеркнул высокую заинтересованность ДНР в углублении кооперации с Чувашией, особенно в сферах машиностроения и химической отрасли.

Олег Николаев также обратил внимание на то, что фундамент долгосрочного технологического лидерства закладывается исключительно через опережающее внедрение инноваций и совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В республике выстроена бесшовная экосистема, где вузы и промышленные гиганты действуют в единой связке от формулирования исследовательской задачи до серийного выпуска готового продукта. Ярчайшим доказательством жизнеспособности такой модели служит кластер «АБАТ», объединивший производителей пищевого высокотехнологичного оборудования. Благодаря внутренней кооперации участники кластера смогли полностью отказаться от импортных комплектующих, добившись стопроцентной локализации, и сегодня их техника бесперебойно работает в пищеблоках по всей стране. Аналогичные успехи демонстрирует межрегиональный Машиностроительный кластер, где на 90% локализовано производство вилочных погрузчиков «СИЛАНТ» и налажен выпуск критически важных узлов, таких как мосты для спецтехники.

Стратегический задел на будущее республика формирует вокруг таких перспективных направлений, как интеллектуальная энергетика, химия новых материалов, биотехнологии и интеллектуальное машиностроение, для кадрового и научного обеспечения которых возводится современный межвузовский кампус. Резюмируя дискуссию, Олег Николаев подчеркнул, что каждый регион обязан использовать весь арсенал доступных инструментов. Он заявил о готовности республики выступить в роли центра компетенций межрегиональной кооперации в рамках «Поволжского инновационного пояса», отметив, что только системная совместная работа позволяет не просто удерживать технологический суверенитет, но и уверенно двигаться к лидерству, выполняя стратегические установки Президента России.

Деловая программа Главы Чувашии в Санкт-Петербурге насыщена не только дискуссиями. Уже подписан ряд значимых соглашений о сотрудничестве с Челябинской и Тамбовской областями, а также с компанией «Яндекс» в сфере развития туризма. Кроме того, в рамках популяризации национального культурного кода будет скреплен договор о партнерстве между Министерством культуры Чувашии и легендарным Императорским фарфоровым заводом.

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