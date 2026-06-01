Алла Салаева, депутат Государственной Думы РФ:

«По поручению Президента России стартовала федеральная программа модернизации детских садов, и Чувашия вошла в число первых регионов страны, получивших поддержку на эти цели. За последние пять лет в Чувашии отремонтирован 41 детский сад. Капитальный ремонт объектов образования находится на постоянном контроле партии «Единая Россия». Более 100 миллионов рублей привлечено федеральных средств на ремонт «Родничка». Объект проходил через смену подрядчика, корректировку проектных решений и дополнительные работы. Каждый этап сопровождали вместе с родителями, муниципалитетом, министерствами образования и строительства».