Инициативы жителей Чувашии меняют к лучшему деревни и села

Программа в действии

В Перво-Чурашевской школе Мариинско-Посадского округа началась замена старых деревянных оконных блоков на энергоэффективные пластиковые конструкции. Обновление стало возможным благодаря активному участию сельчан в программе «Ниме — Народный бюджет». Кстати, родители школьников оказали не только финансовую поддержку, но и помощь в монтажных работах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В селе Рындино Порецкого округа возводят детскую и спортивную площадки на улице Кооперативной. Современные комплексы — часть программы «Ниме — Народный бюджет». По этому же направлению в соседнем селе Напольное будет отремонтирована дорога от улицы Комсомольской до храма святителя Николая. В настоящее время подрядчик завозит необходимые строительные материалы. В селе Янтиково ООО «Энигма» приведет в порядок 580 м грунтовой дороги по улице Новой.

В городе Шумерле ведутся работы по восьми проектам инициативного бюджетирования. Так, на территории детского сада № 15 «Сказка» строится спортивная площадка, на территории школы № 3 — хоккейная площадка. Школа № 6 получит в этом сезоне универсальную спортивную площадку и беговую дорожку. В ходе капитального ремонта обновится южный фасад Дворца детского и молодежного творчества. Будет проведено благоустройство дворовых территорий по улице Щербакова, 29, по улице Пушкина, 11, детской площадки по улице Мира, 14.

В деревне Вурманкасы-Асламасы Ядринского округа начали ремонт дороги по улице Шоссейной, в селе Салугино строительная техника подрядной организации десантировалась на улице Овражной. В селе Советское компания «Ремдорстрой» укладывает тротуар по улице Молодежной. В деревне Моляково специалисты этой же фирмы занимаются реконструкцией разворотной площадки. В деревне Алешкино продолжается бурение новой скважины и замена водонапорной башни. В селе Янымово появится спортивная площадка, подрядчик ООО «Энергия» — на месте.

Тем временем в селе Ойкас-Асламасы открыли обновленную площадку перед Домом культуры. Обустроена уличная сцена, сама территория покрыта брусчаткой, модернизировано освещение. В честь завершения проекта был организован концерт — перед сельчанами выступил местный ансамбль «Телей».

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Началось народное голосование за лучшие проекты инициативного бюджетирования в рамках X Всероссийского конкурса. Жители Чувашии могут поддержать земляков на портале «Мои финансы». От региона представлено 89 проектов, реализованных в прошлом году.

Предусмотрено шесть номинаций: «Общественное партнерство», «Самый оригинальный проект», «Проект школьного инициативного бюджетирования», «Проект молодежного, студенческого инициативного бюджетирования», «Экологический проект школьного инициативного бюджетирования», «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».

Победителей в каждой номинации ждут дипломы и денежные премии: 150 тыс. рублей — за 1-е место, 100 тыс. рублей — за 2-е место и 50 тыс. рублей — за 3-е место. Эти средства можно направить на софинансирование новых проектов по программе «Ниме — Народный бюджет».

Победителей определят в сентябре. Торжественное награждение состоится на VIII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию в Москве. Организатор конкурса — Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России.