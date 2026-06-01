Нарек Согомонян из Канаша выиграл чемпионат Европы

Легкая атлетика. Параатлеты республики завоевали шесть медалей на «Кубке чемпионов» по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам Константин Репин в своем классе первым пересек финишную черту в беге на 100 и 400 м. Валентина Терентьева выиграла «золото» на 100-метровке и «серебро» в прыжках в длину. Мария Васильева победила в беге на 200 м и стала бронзовым призером финала в беге на 100 м.

Настольный теннис. Сборная Чувашии продемонстрировала хороший уровень подготовки на первенстве России среди юношей и девушек до 14 лет, прошедшем в спортшколе олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой. По результатам соревнований Михаил Кириллов завоевал «серебро» в одиночном разряде. Также на счету Михаила две бронзовые медали — в паре вместе с Артемием Слепневым из Нижнего Новгорода и в смешанных дуэтах с Варварой Скаленко из Самары. Кроме того, в командном турнире чувашские теннисисты расположились на второй позиции.

Панкратион. Воспитанник спортшколы «Локомотив» из Канаша Нарек Согомонян в составе национальной команды завоевал золотую медаль чемпионата Европы среди юношей до 15 лет. По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

Спортивная гимнастика. Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 6 взяли шесть наград по итогам Всероссийских соревнований памяти абсолютной чемпионки Олимпийских игр Елены Шушуновой. По программе кандидатов в мастера спорта страны Виктория Тонконогова стала победительницей в многоборье, на разновысоких брусьях и бревне, а также заняла второе место в вольных упражнениях. Среди перворазрядников Елизавета Тонконогова выиграла индивидуальные состязания на бревне, а София Семенова замкнула пьедестал почета в опорном прыжке, сообщили в Минспорта Чувашии.

Фото ВКонтакте