В республику приедут лучшие парадартсмены

В октябре Чувашия примет чемпионат России по дартсу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Сейчас стартовала подготовка к турниру. Премьер-министр Сергей Артамонов встретился с инициаторами проведения состязаний подполковником в отставке кавалером ордена Мужества Денисом Андреевым и старшим тренером национальной команды Евгением Павловым.

Ожидается, что на чемпионате страны выступят представители 15 регионов. Руководитель Кабинета министров Чувашии сообщил, что Правительство поможет с оборудованием и инвентарем для соревнований. «Мнение у нас одно — спорт должен стирать барьеры, а ветераны оставаться в строю, вести за собой и молодежь, и тех, кому сейчас сложнее физически», — заявил Сергей Артамонов.

Кроме того, по предложению регионального Минспорта в республике прорабатывается возможность проведения соревнований по спортивному метанию ножей, в которых также смогут участвовать параатлеты.