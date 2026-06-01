Сквер имени Семена Ислюкова преобразится

Заключен контракт на выполнение второго этапа работ по благоустройству сквера имени Семена Ислюкова в Чебоксарах.

Освоением общественного пространства займется ООО «Центр развития «Импульс». Подрядчик до 30 сентября этого года должен заменить асфальтобетонное покрытие тротуарной плиткой, провести озеленение, разбивку цветников, обустройство пешеходных дорожек, установить систему видеонаблюдения. Стоимость контракта — 56,2 млн рублей при начальной цене закупки 63,7 млн рублей. Экономия бюджетных средств составила 11,7%.

На этой неделе представители администрации города Чебоксары провели очередную встречу с жителями домов, соседствующих со сквером. Специалисты презентовали запланированные ландшафтные решения, подробно обсудили каждую инициативу. Особое внимание уделили обустройству современной детской площадки — покрытие здесь будет безопасным для малышей, резиновым. Сквер украсят декоративные ограждения, удобная парковая мебель, пергола с качелями.