Сквер имени Семена Ислюкова преобразится

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
При благоустройстве сквера главный акцент будет сделан на озеленении. Фото cap.ru

Заключен контракт на выполнение второго этапа работ по благоустройству сквера имени Семена Ислюкова в Чебоксарах.

Освоением общественного пространства займется ООО «Центр развития «Импульс». Подрядчик до 30 сентября этого года должен заменить асфальтобетонное покрытие тротуарной плиткой, провести озеленение, разбивку цветников, обустройство пешеходных дорожек, установить систему видеонаблюдения. Стоимость контракта — 56,2 млн рублей при начальной цене закупки 63,7 млн рублей. Экономия бюджетных средств составила 11,7%.

На этой неделе представители администрации города Чебоксары провели очередную встречу с жителями домов, соседствующих со сквером. Специалисты презентовали запланированные ландшафтные решения, подробно обсудили каждую инициативу. Особое внимание уделили обустройству современной детской площадки — покрытие здесь будет безопасным для малышей, резиновым. Сквер украсят декоративные ограждения, удобная парковая мебель, пергола с качелями.

Опубликовано: 5 июня 2026 г.


Читайте также:

В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.