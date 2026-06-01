Чувашия присоединилась к XII Всероссийской акции «Международный день соседей»

Не слова, а конкретные дела

Мероприятие проходит в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ», оно вызвало горячий отклик у жителей республики всех возрастов.

К примеру, в Ибресях были организованы субботники «Мы с соседями за чистоту» и «А у нас во дворе» — активисты поселка красили лавочки у подъездов, подметали дорожки. А творческая встреча «Спой соседу» открыла новые таланты. В селе Янтиково жители домов № 20 и № 22 по улице Кооперативной и дома № 33 по проспекту Ленина дружно преобразили свои палисадники. В Ядрине в рамках акции «Международный день соседей» 3 июня состоялась посадка цветов сразу на нескольких площадках: по улицам 50 лет Октября, Комсомольская и в парке «Старый город».

В Батырево для воспитанников детского сада «Сказка» устроили праздник. С помощью игр ребятам объяснили: соседи — это друзья, с которыми весело и интересно делить каждый день. В поселке Урмары состоялся концерт, собравший жителей сразу нескольких дворов с улиц Заводская и К. Иванова.

В Чебоксарах особое внимание уделили экологии. Так, на участке между домами № 6 и № 8, корп. 2 по улице Чапаева соседи высадили 15 саженцев лапчатника кустарникового. Это же растение, которое, кстати, отличается неприхотливостью и высокой зимостойкостью, теперь украшает двор дома № 3 по улице Дементьева. «Я очень рада, что есть такая обратная связь. Спасибо всем, кто помог организовать новую зону отдыха!» — поделилась впечатлениями старшая по дому Алена Николаева.