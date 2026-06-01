Открылся первый в ПФО Детский культурно-просветительский центр нового поколения

Научат снимать мультики

В Чебоксарах появилось уникальное пространство, призванное стать точкой притяжения для юных жителей столицы и раскрыть их творческий и интеллектуальный потенциал. На базе Дворца культуры «Южный» начал свою работу современный Детский культурно-просветительский центр, объединивший в себе передовые образовательные методики и богатое культурное наследие региона.

Масштабное обновление стало возможным благодаря успешному участию учреждения в федеральном проекте «Семейные ценности». Привлеченные из федерального бюджета средства в размере почти четырех миллионов рублей позволили не просто провести косметический ремонт, а создать принципиально новую среду для всестороннего развития подрастающего поколения.

Интерьерное решение нового центра, разработанное дизайнером Татьяной Романовой из творческой мастерской «Блик», отличается продуманной эргономикой и безупречной эстетикой. Пространство спроектировано так, чтобы стать комфортной площадкой для реализации концепции инклюзии и формирования предпрофессиональных навыков. Здесь органично сочетаются традиции и инновации, что позволяет каждому ребенку найти свое призвание и подготовиться к вызовам будущего.

Образовательная программа центра отличается завидным разнообразием и охватывает широкий спектр интересов школьников от 7 до 14 лет. Юные посетители получают возможность погрузиться в изучение чувашских традиций, освоить азы мультипликации и фотографии, попробовать свои силы в студийной звукозаписи и игре на музыкальных инструментах. Особый акцент сделан на развитии так называемых мягких навыков, когда дети учатся работать в команде, участвуют в интеллектуальных баталиях и занимаются проектным менеджментом.

Важнейшей особенностью нового центра стали его мобильность и открытость. Благодаря наличию выездного оборудования, раскладных столов, ярких костюмов и уникальной коллекции из десяти видов деревянных игр, просветительские мероприятия выходят за стены Дворца культуры. Педагоги и наставники проводят интерактивные занятия во дворах, школах и на открытых городских площадках, делая искусство доступным повсеместно. Кроме того, учреждение выстроило тесное партнерство с Чувашским обществом слепых и молодежной организацией «Свобода», что гарантирует абсолютную доступность среды и вовлеченность в творческий процесс каждого ребенка, независимо от его физических возможностей.