Обновлял спортивные рекорды и учил детей физкультуре

Эта статья посвящена славному педагогу, участнику Великой Отечественной войны, заслуженному учителю ЧАССР, отличнику физической культуры и спорта РСФСР, пятикратному чемпиону Советского Союза по легкоатлетическому пятиборью среди сельских спортсменов — Рассыху Камалетдинову.

Он родился 16 мая 1926 года в деревне Полевые Бикшики Батыревского района ЧАССР в семье крестьян. Когда Рассых окончил семь классов средней школы, началась Великая Отечественная война. В 1943 году его призвали в армию. Почти семь лет он служил на Дальнем Востоке. В 1945 году довелось воевать с японскими самураями. В армии Рассых и начал выступать на состязаниях по бегу и тяжелой атлетике. Побеждал на чемпионатах полка и дивизии, а затем — Магаданской области. По настоянию заместителя командира соединения, мастера спорта СССР Федора Засовина, он серьезно занялся метанием диска и копья. И в этих видах спорта ему не было равных в дивизии.

После демобилизации в 1951 году Рассых Камалетдинов окончил Уфимский техникум физкультуры и свыше 20 лет работал учителем в родной деревне и Чкаловской средней школе Батыревского района. Будучи играющим тренером и учителем физкультуры, он на протяжении более 30 лет защищал честь ЧАССР и РСФСР на соревнованиях различного уровня, завоевав свыше 300 медалей и дипломов. В Чувашии до сих пор не было столь именитого сельского легкоатлета-многоборца: Рассых Ямалетдинович 50 раз обновлял республиканские рекорды в легкой атлетике среди сельских спортсменов. Многие годы на районных праздниках Акатуй и Сабантуй он выступал в качестве спортивного судьи. Его жизненный путь и сегодня остается ярким примером для подрастающего поколения.

С 1967 года и до выхода на пенсию Рассых Камалетдинов трудился заместителем председателя Республиканского спортивного общества «Урожай». Руководил обществом отличник физической культуры и спорта Петр Сидоров. Вместе они за годы своей работы воспитали для республики более 500 мастеров спорта.

Арибзян Багаутдинов, член Союза ветеранов АПК Чувашии, кавалер ордена «Знак почета»