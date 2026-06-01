Водитель «Газели», совершивший наезд на 16-летнюю ученицу, предстанет перед судом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДТП произошло 18 февраля этого года на территории Урмарской школы, когда девушка каталась здесь на лыжах — был урок физкультуры. Автомобиль заезжал задним ходом для разгрузки продуктов, 53-летний водитель не убедился в безопасности маневра. В результате наезда здоровью девушки причинен тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело, на днях оно направлено для рассмотрения в Урмарский районный суд.

Прокуратура провела проверку. Установлено, что школа во время учебного занятия не обеспечила безопасный маршрут передвижения обучающихся, а также не осуществляла должный контроль за движением транспортных средств на территории.

В отношении образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). В адрес директора внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. Заместитель директора школы и учитель физической культуры привлечены к дисциплинарной ответственности. Образовательное учреждение оштрафовано на 50 тыс. рублей.

Прокуратурой района в интересах несовершеннолетней потерпевшей в суд направлено заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Опубликовано: 5 июня 2026 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
37-летний чебоксарец ранил ножом двух человек, затем устроил массовое ДТП

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.