Водитель «Газели», совершивший наезд на 16-летнюю ученицу, предстанет перед судом

ДТП произошло 18 февраля этого года на территории Урмарской школы, когда девушка каталась здесь на лыжах — был урок физкультуры. Автомобиль заезжал задним ходом для разгрузки продуктов, 53-летний водитель не убедился в безопасности маневра. В результате наезда здоровью девушки причинен тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело, на днях оно направлено для рассмотрения в Урмарский районный суд.

Прокуратура провела проверку. Установлено, что школа во время учебного занятия не обеспечила безопасный маршрут передвижения обучающихся, а также не осуществляла должный контроль за движением транспортных средств на территории.

В отношении образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций). В адрес директора внесено представление об устранении нарушений и недопущении их впредь. Заместитель директора школы и учитель физической культуры привлечены к дисциплинарной ответственности. Образовательное учреждение оштрафовано на 50 тыс. рублей.

Прокуратурой района в интересах несовершеннолетней потерпевшей в суд направлено заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.