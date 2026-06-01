В Чебоксарах ведут борьбу с кровососущими насекомыми

Чтобы комары не кусали

«Мы приняли решение провести повторную масштабную обработку уже сейчас, в мае-июне. Наша цель — вернуть вам комфортные прогулки и спокойные вечера на природе», — обратился к горожанам в своих социальных сетях мэр столицы республики Станислав Трофимов. Специальными препаратами обрабатывают траву и кустарники в парках, скверах, на набережных и детских площадках. Дезинсекторы выходят ночью и на рассвете, когда на улицах нет прохожих, а комары в это время, наоборот, активно вылетают и скапливаются в растительности. «Именно в этот момент их легче всего накрыть облаком инсектицидов», — пояснила Светлана Нарзаева, представитель дезинсекционной компании.

Даже если препарат сразу не попал на насекомых или клещей, он убьет их позже. Вещество остается на растениях (в зависимости от погоды) от двух до шести недель, и, когда кровососущие касаются обработанной поверхности, у них возникает паралич, который приводит к гибели.

Аномальное количество комаров наблюдается не только в Чебоксарах, но и во многих регионах страны. Специалисты связывают это со снежной зимой: высокие сугробы стали природным одеялом для личинок, а затем наступила дождливая весна, которая тоже сыграла свою роль. По оценкам экспертов, такого комариного нашествия не видели несколько десятилетий.