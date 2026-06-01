В «МАХ» предупредят об опасности и подскажут, где найти укрытие

В национальном мессенджере «МАХ» запущен новый сервис, который содержит актуальные сведения обо всех доступных защитных сооружениях и укрытиях, расположенных на территории города Чебоксары.

Если в момент объявления воздушной тревоги вы находитесь на улице и ищете место, где можно укрыться и переждать опасность, то новый чат-бот поможет быстро его определить. Чтобы получить информацию, нужно открыть бот и отправить вашу геолокацию с мобильного телефона или ввести адрес места, где вы находитесь. Сервис выдаст несколько ближайших адресов укрытий и отобразит их на Яндекс.Карте.

Кроме того, в мессенджере «MАХ» создан официальный канал РСЧС Чувашской Республики. Здесь размещается информация о чрезвычайных ситуациях, штормовых и иных предупреждениях, угрозах безопасности, включая угрозы нападения с применением беспилотных летательных аппаратов, а также другие сообщения, требующие особого внимания.