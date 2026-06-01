Мобильная бригада приедет по первому вызову

В рамках национального проекта «Семья» в Ядринском округе решена одна из самых острых проблем для маломобильных граждан — транспортная.

Чтобы пенсионеру или человеку с инвалидностью добраться до врача, больше не нужно просить соседей о помощи или переплачивать частникам. Теперь к их услугам — специализированный автомобиль.

Сама по себе идея не нова, но успех кроется в деталях. Служба работает по двум направлениям: существует заранее утвержденный график выездов в отдаленные населенные пункты для проведения плановых медицинских осмотров, что позволяет жителям планировать свое время, а также бригады оперативно реагируют на индивидуальные заявки. Например, срочная поездка в больницу.

Недавно такой рейс стал спасением для Виталия Сильвестровича из села Николаевское. После болезни 72-летнему мужчине тяжело ходить, и благодаря спецтранспорту он смог вовремя попасть на прием к врачу.

Кстати, услугами мобильной бригады активно пользуются и жители других муниципалитетов республики. Так, недавно в Чебоксарском округе спецтранспорт пригодился семье участника спецоперации, а в Канашском округе в поликлинику были доставлены пенсионерки из села Вутабоси и деревни Каликово.

Мобильная бригада, организованная Ядринским комплексным центром соцобслуживания, помогает нуждающимся жителям получить медицинскую помощь. Фото cap.ru