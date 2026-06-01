В квартирах дома № 5 по улице Дорожной в поселке Опытный Цивильского округа, пострадавших от взрыва бытового газа, начался важный этап аварийно-восстановительных работ — установка новых входных дверей.

ЧП по этому адресу произошло вечером 29 мая. В результате был госпитализирован один мужчина, повреждено несколько квартир. На территории домов № 3а, № 3б и № 5 по улице Дорожной был введен режим ЧС. Одну из семей разместили в маневренном фонде муниципалитета.

Ход работ 3 июня проинспектировал временно исполняющий полномочия главы Цивильского округа Юрий Константинов. Накануне он встречался с местными жителями и ответил на волнующие их вопросы. В частности, Константинов сообщил, что межведомственная комиссия провела оценку повреждений, составлены соответствующие акты. Администрацией округа подготовлен план работ. В первую очередь будут установлены окна и дверные проемы. Полностью восстановлено газоснабжение второго и третьего подъездов. Врип главы округа курирует все этапы ликвидации последствий ЧП, включая взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками.

Отметим также, что З0 мая с жителями поселка Опытный встречались министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Павлов и руководитель Государственной жилищной инспекции региона Виктор Кочетков. Все поступившие обращения взяты на контроль.