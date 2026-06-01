«Сбер2В» поможет энергетикам Чувашии перейти на отчётность с ИИ

В Чувашии стартует пилотный проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в управленческую отчётность энергетической компании.

«Сбер2В» и ГК «Трансэнергопром» на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Первой площадкой для внедрения платформы «Навигатор BI» станет АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Система позволит руководителям работать с данными проще и быстрее. Вместо сложного ручного поиска пользователь сможет задавать вопросы на русском языке, а платформа будет формировать нужные аналитические отчёты и визуализации.

Это должно помочь менеджменту видеть актуальную ситуацию по ключевым показателям бизнеса в режиме реального времени.

В перспективе ГК «Трансэнергопром» рассматривает внедрение «Навигатора BI» и в других компаниях группы. Также стороны обсуждают использование решений «Сбер2В» для прогнозирования спроса в энергетике.

Для Чувашии проект важен тем, что цифровые инструменты приходят в реальный сектор экономики. Это не просто новая программа для отчётов, а способ быстрее принимать решения, точнее планировать работу и повышать эффективность энергетической отрасли.