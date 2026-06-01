Малый и средний бизнес меняет экономику региона

Как коммерсанты создают рабочие места и помогают фронту

На днях в Чебоксарах подвели итоги республиканского конкурса «Предприниматель года — 2025». Финал объединил около 150 бизнесменов со всей Чувашии. Открывая церемонию, Глава республики Олег Николаев отметил, что именно малый и средний бизнес быстрее всех адаптируется к экономическим вызовам, насыщает рынок услугами и создает рабочие места.

Этот финал стал самым массовым за время проведения проекта: число номинантов выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Награды получили 47 предпринимателей. Кроме того, три муниципалитета — Урмарский, Чебоксарский и Ибресинский округа — выиграли гранты Главы Чувашии на развитие агросектора и продвижение локальных брендов. Эти деньги местные власти направят на помощь производителям: расширение рынков сбыта, открытие новых торговых точек и заведений общепита.

Поздравить деловое сообщество региона также пришли председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова. По словам Ларисы Анатольевны, конкурс — часть проекта «Единой России» «Предпринимательство» — доказывает, что чувашские бренды готовы успешно конкурировать на федеральном уровне. Важно и то, что местный бизнес все чаще берет на себя социальные задачи. Как добавил Анатолий Аксаков, сегодня предпринимательство активно вовлекает в деловую среду ветеранов, мам в декрете и людей старшего возраста.

В кулуарах участники делились личным опытом, историями провалов и первыми успехами. Так, награду в номинации «Деловая леди года» получила 38-летняя Светлана Сахалкина, руководитель чебоксарской сети массажных салонов «ECO-TELO». Пять лет назад, открывая свое дело, обычный мастер по массажу сама была и администратором, и маркетологом, и уборщицей. На старте она совершила типичную ошибку — невнимательно прочитала договор аренды, и через полгода собственник попросил освободить помещение. Опыт оказался полезным: теперь предпринимательница консультируется исключительно с юристами и подписывает только долгосрочные контракты. Сейчас у нее работают три филиала, готовятся к открытию еще два — в Чебоксарах и Новочебоксарске, а штат вырос до сорока сотрудников.

Другой, но не менее значимый опыт — у Надежды Афанасьевой из Цивильского округа, победившей в номинации «СВОих не бросаем». Надежда занимается пассажирскими перевозками уже 20 лет, а с 2022 года координирует местную волонтерскую группу «??рп?». Добровольцы регулярно плетут маскировочные сети и готовят сухие супы для фронта. Также как депутат окружного Собрания она активно помогает бойцам на передовой, отправляя гуманитарные грузы по конкретным заявкам — от автомобильных запчастей до генераторов. В планах предпринимательницы — запуск собственного производства, однако реализацию этого проекта она временно отложила. Пока не позволяет плотный график.

«Развитие малого и среднего бизнеса — один из главных приоритетов Правительства Чувашии, — отметил, в свою очередь, Олег Николаев. — С 2020 года у нас действует индивидуальная программа социально-экономического развития. Наш принцип — сопровождать перспективные проекты от зарождения до масштабирования. Для этого создана целая экосистема: Центр «Мой бизнес», технопарки и отраслевые меры поддержки. В итоге в АПК появились индустрии сыроделов и ягодоводов, а в промышленности — кластеры. Также в регионе востребованы соцконтракты: они дают людям не временное пособие, а постоянный источник дохода».

Активность на местах меняет всю экономику региона: малый и средний бизнес демонстрирует уверенный рост. За шесть лет число занятых в этой сфере увеличилось на 63%, а общее число предпринимателей в регионе превысило 150 тыс. человек. Только за прошлый год в республике открылось свыше 10 тыс. предприятий — вдвое больше, чем пять лет назад. Набранный темп сохраняется: с начала года зарегистрировано еще две тысячи предпринимателей, а общее число действующих фирм превысило 51,5 тысячи.