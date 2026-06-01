«Спасибо, республика, вы нас снова выручили!»

Такими словами военные встретили очередной гуманитарный конвой из Чувашии.

Трехтонный грузовик доставил в луганский госпиталь и четыре воинские части самое необходимое: медикаменты, маскировочные сети, свежие продукты и, главное, именные посылки из дома. Помощь собрали Союз женщин Чувашии, региональное женское движение «Единой России» и Фонд «Пeрле» при поддержке Правительства республики.

Радость бойцов понятна без слов: все доехало в целости и вовремя. Быстро разгружая фуру, они охотно фотографировались с коробками и белоснежным флагом Фонда «Пeрле». На нем — десятки добрых пожеланий от земляков, мимо которых не пройти. Удивляет и порядок вокруг: фронтовой быт устроен толково, по-хозяйски, за каждым метром земли здесь бережно следят.

Сотрудница фонда Надежда Савельева, сопровождавшая колонну, рассказывает: в тылу ЛНР, всего в десятках километров от фронта, кипит тяжелая работа. Раненые на реабилитации с шести утра до девяти вечера стоят у плит и пилорам — снабжают передовую досками и горячей едой. Здесь нет нормированного графика. Мужчины трудятся на износ, понимая: от них зависят жизни товарищей в окопах. А водители под обстрелами везут этот хлеб и воду на самые опасные участки.

Надежда и сама с ходу включилась в прифронтовой быт: несколько дней подряд готовила для ребят домашнюю еду. Наваристые щи, чебуреки, пироги и голубцы разлетались мигом — за «вкусом дома» заезжали военные из соседних подразделений. Особым подспорьем стали гостинцы от чувашских производителей — агрофирмы «Ольдеевская» и колхоза «Красный партизан». В ответ командир воинской части передал землякам искреннюю благодарность.

Бойцы одного из подразделений записали видео, в котором поблагодарили организаторов за помощь и пообещали обязательно победить. Детские письма они принимали как самую дорогую ценность: подолгу перечитывали строчки и передавали маленьким авторам ответный горячий привет.

Эта поездка показала, какими удивительными встречами наполнена жизнь рядом с фронтом. В обычном магазине на окраине Алчевска Надежда встретила продавщицу — уроженку Новочебоксарска. А на одном из блокпостов ее прямо на дежурстве узнал фронтовик, к которому она раньше приезжала в госпиталь. Такие моменты говорят о важности поддержки лучше любых официальных отчетов. Особенно она нужна раненым — тем, кто проводит долгие месяцы на лечении вдали от близких.

Сбор помощи в республике не останавливается ни на один день. По заявкам из госпиталей и с передовой бойцам сейчас нужны дизельные и бензиновые генераторы (на 3,5, 5 и 7 кВт), бензопилы, удлинители, мешки и хозинвентарь. Также требуются сменная одежда, одноразовая посуда и канцтовары: от бумаги А4 до папок и брошюраторов. Вещи принимают в отделениях Союза женщин Чувашии во всех округах республики. Такая поддержка делом дает защитникам главное — уверенность в том, что о них помнят, их любят и очень ждут домой.

Ольга Зорина