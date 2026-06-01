Администрация Чебоксар усиливает контроль за работой оператора проката электросамокатов

Гонки по тротуарам

За один месяц в столице Чувашии 45 человек получили травмы, передвигаясь на этих средствах индивидуальной мобильности, зарегистрировано три ДТП. Такую статистику мэр Станислав Трофимов назвал тревожной, оставаться равнодушными к ситуации нельзя.

«Мы видим, как жители сами порой относятся к своей безопасности. Картина, когда на одном самокате едут двое, а то и трое, к сожалению, стала привычной. Это уже не случайность, а осознанный риск, который часто приводит к падениям», — отметил Трофимов.

Вопрос был поднят на совещании в администрации города: специалисты также обратили внимание на качество работы оператора проката электросамокатов. Зафиксировано более 190 нарушений условий договора со стороны компании. Чаще всего это хаотично разбросанные самокаты, которые мешают пешеходам, портят облик города и создают аварийные ситуации.