Коммунальщики тренируются

На календаре — начало лета, но для бригады теплоснабжающей организации сейчас условный осенний вечер 30 сентября. Температура воздуха по легенде — всего +7 градусов. Так в столице Чувашии стартовали учения по отработке ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

На линию «112» поступил звонок от прохожего. Дежурная бригада немедленно выехала на место и обнаружила повреждение подающего трубопровода. Без тепла и горячей воды оказались гимназия № 2, Национальная библиотека и два многоквартирных дома — в зоне риска около тысячи человек.

К решению задачи оперативно подключились специалисты ЕДДС города и ПАО «Т Плюс». Чтобы руководство могло следить за ситуацией в режиме онлайн, в системе мониторинга (МКА ЖКХ) была создана карточка происшествия.

Бригада действовала четко: локализовала утечку, отключила аварийный участок, подготовила площадку со спецтехникой и приступила к восстановлению трубопровода. Вскоре подача ресурса потребителям была возобновлена. «Такие тренировки — это опыт, чтобы персонал понимал, что нужно делать, выполнял свою работу без заминок», — рассказал начальник оперативно-диспетчерской службы Чувашских тепловых сетей Владимир Савельев.

Проведение учений именно летом позволяет без спешки выявить слабые места в алгоритмах взаимодействия служб и подготовить персонал к реальным вызовам осенне-зимнего периода, когда цена ошибки особенно высок. «Подобные тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях республики. Наша задача — проверить готовность округов к отопительному сезону 2026-2027 годов и обеспечить жителей бесперебойным теплом», — отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов.

Мероприятия проводятся в рамках партпроекта «Единой России» «Школа ЖКХ» второй год подряд. И, судя по слаженным действиям специалистов, город становится все более защищенным перед холодами.