Прокурор Чувашии проверил стройку в «Новом городе»

В День защиты детей Эдуард Гиматов посетил строительную площадку новой школы в микрорайоне «Новый город». Объект возводится для 1400 учеников, подрядчик — ООО «Строительное управление «Инкост».

На данный момент готовность объекта составляет около 40%. На двух блоках уже собран каркас здания, еще два готовы к монтажу кровли. Строители обещают через полтора месяца завершить кладку стен, а осенью перейти к утеплению и внутренним работам. Сдать школу планируют 1 августа 2027 года. Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии ведет непрерывный контроль процессов.

Прокурор отметил, что темпы работ позволяют уложиться в срок, но есть один важный момент. Проектной организации нужно срочно согласовать обновленную документацию. Без этого дальнейшее строительство может столкнуться с препятствиями.

Особое внимание уделили комфорту будущих учеников. В проекте заложена современная система увлажнения воздуха в классах, что важно для здоровья детей. Также прорабатываются вопросы пожарной безопасности и организации питания.

«Это важный социальный проект. От качества и сроков зависит, как быстро дети получат современную и безопасную школу», — подчеркнул Эдуард Гиматов. Прокуратура будет держать стройку на особом контроле.

Кстати, во время визита глава надзорного ведомства осмотрел и опасный участок неподалеку — место обвала почвы рядом с новой дорогой. Он поручил районной прокуратуре взять ситуацию под контроль и совместно с властями предотвратить дальнейшее размывание грунта.