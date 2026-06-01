«Единая Россия» — первый этап пройден

Партия определилась с кандидатами на осенние выборы

В Чебоксарах состоялась встреча победителей предварительного голосования, которые будут участвовать в выборах в Государственную Думу РФ и Госсовет Чувашии в сентябре. Присутствие на мероприятии Главы республики Олега Николаева стало ярким свидетельством консолидации усилий партийных структур и исполнительной власти для достижения общих социально-экономических целей.

Подводя итоги масштабной внутрипартийной процедуры, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Артамонов отметил беспрецедентную активность граждан. По его словам, участвовать в праймериз изъявили желание 285 человек, среди которых представители социальной сферы, управленцы и участники специальной военной операции. Партийный лидер подчеркнул, что рекордная для региона явка, составившая более 13% от общего числа избирателей, или свыше 121 тыс. человек, продемонстрировала высокий уровень доверия к механизму открытого формирования предвыборной команды и готовность общества к совместной работе.

Федеральную повестку встречи задала депутат Государственной Думы Алла Салаева, акцентировав внимание на необходимости трансляции региональных инициатив на уровень федеральных законов. Она выразила уверенность, что каждый избранник обладает прямым каналом связи с федеральным центром, который следует максимально эффективно использовать для трансформации конструктивных предложений жителей Чувашии в полноценные законодательные инициативы, способные лечь в основу общероссийских нормативных актов.

Вопросы развития промышленного потенциала были раскрыты в выступлении заместителя генерального директора Концерна «Тракторные заводы» Сергея Серегина. Он обратил внимание собравшихся на то, что обеспечение технологического суверенитета страны напрямую зависит от повседневного труда десятков тысяч рабочих и инженеров республики. В связи с этим идеи по модернизации инфраструктуры и совершенствованию системы подготовки инженерных кадров должны стать фундаментальной основой для формирования народной программы партии.

Научный и молодежный потенциал региона как драйвер будущих преобразований обозначил ректор Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров. Он выразил уверенность, что интеграция инициатив студентов и ученых в партийную программу позволит превратить представителей академического сообщества в полноправных соавторов стратегического развития республики.

Социальный аспект работы будущих депутатов был детально рассмотрен заместителем Председателя Госсовета Чувашии Ольгой Петровой. Опираясь на свой педагогический опыт и трудовые традиции Новочебоксарска, она подчеркнула критическую важность внимательного отношения к запросам всех слоев населения, от молодых семей до ветеранов труда. По ее мнению, ключевым показателем эффективности работы должно стать абсолютное совпадение общественных ожиданий с реальными результатами, а все предложения граждан обязаны найти свое отражение в партийной программе.

Обращаясь к участникам встречи, Глава Чувашии Олег Николаев сфокусировал внимание на высокой степени персональной ответственности кандидатов. Он напомнил, что за каждым мандатом стоят конкретные люди с их насущными потребностями, будь то необходимость ремонта сельских дорог, обеспечение доступности медицинской помощи для пожилых граждан или создание благоприятных условий для молодых родителей. Руководитель региона призвал будущих парламентариев оправдать оказанное доверие, напомнив известные слова классика чувашской поэзии Петра Хузангая о том, что народ республики неразрывно един в своем прошлом, настоящем и будущем.

Завершая встречу, Сергей Артамонов резюмировал, что успешное прохождение предварительного голосования стало лишь первым этапом на пути к сентябрьским выборам. Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что главным ресурсом команды, сформированной по прямому запросу граждан и проверенной высокой явкой, остается народное доверие. Впереди кандидатов ожидает кропотливая работа по насыщению народной программы конкретными предложениями от трудовых коллективов и производственных территорий, а залогом итогового успеха станут исключительная сплоченность и командный дух.

КСТАТИ

Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму составил почти 12 человек на место, в региональные парламенты — семь человек на место. В Чувашии в предварительном голосовании приняла участие 121 тысяча жителей — 13 процентов избирателей. Они выбирали самых достойных из 285 кандидатов (в том числе 29 на уровне Госдумы), 10 кандидатов — участников СВО.