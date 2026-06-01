«Русь мастеровая» получила федеральную поддержку

Председатель Правительства Чувашской Республики Сергей Артамонов провел рабочую встречу по вопросам празднования Дня Республики 23-24 июня.

Главная задача — сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый житель и гость региона мог найти событие по душе: от гала-концертов на Красной площади в Чебоксарах до дворовых праздников в микрорайонах и прогулок по экологическим тропам в заповедниках.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова рассказала о всероссийских проектах, которые состоятся в дни праздника. Так, конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» впервые получил федеральную поддержку, благодаря чему на Красной площади соберутся 60 умельцев из сорока регионов России. Победителя отметят Призом Главы Чувашской Республики Олега Николаева. Помимо этого, в ДК тракторостроителей откроется Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» с участием коллективов из 10 регионов. Все они затем отправятся для выступлений в Вурнарский, Канашский, Красноармейский, Урмарский, Чебоксарский округа и город Новочебоксарск.

Мероприятия пройдут и в национальном парке «Чaваш Вaрмане». Министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов отметил, что здесь состоятся этнографический праздник «Узоры дружбы» и выставка «Одна страна, одна семья». Присоединится и заповедник «Присурский», который совместно с Национальной библиотекой организует «Экогостиную» для детей.

Также готовится интерактивная экспозиция природных территорий с фотоматериалами, QR-кодами и практическими гидами с картами экотроп. Их презентуют на Чебоксарском экономическом форуме, который пройдет 18-19 июня в театре оперы и балета и станет основой деловой части программы празднования Дня Республики. Ожидается более 3 тыс. участников — представителей госкорпораций, IT-компаний, бизнеса, органов власти федерального уровня.

Сергей Артамонов поручил обеспечить высокий уровень организации всех мероприятий. «Конечно, ставим целью — вновь черпать вдохновение в глубинных традициях. Поэтому будут оживать картины наших художников, возродим народные хороводы, покажем гостеприимство чувашской земли. Даже гастрономический фестиваль в Чебоксарском округе проведем — с кухней народов мира и приглашением производителей национальной одежды», — сказал Председатель Правительства.