Водитель мотоблока доездился до суда

Экипаж отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Цивильский» издалека заметил мотоблок с прицепом, выезжавший из деревни Исаково Красноармейского округа. Инспекторы сразу поняли, что остановленный ими водитель пьян.

Это показал и алкотестер после того, как 43-летний житель деревни «дыхнул» в трубочку. Но штраф за нетрезвую езду оказался далеко не единственным наказанием. Два года назад нарушитель уже попадался за рулем под градусом, поэтому в его действиях дознание межмуниципального отдела усмотрело состав уголовного преступления по признакам повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Новость о возбуждении в отношении сельчанина уголовного дела была опубликована в социальных сетях, и под ней сразу же появились десятки возмущенных комментариев: мол, мотоблок — не транспортное средство. Между тем, если граждане используют мотоблоки не только по прямому назначению, но и для перевозки грузов, передвижения по дорогам, то, соответственно, должны и соблюдать правила. И в случае управления мотоблоком как самоходной машиной нетрезвым водителем тот будет наказан по закону так же, как если бы попался на автомобиле. Это подтвердил и Верховный суд Российской Федерации.

По делу «повторника» из Красноармейского округа дознаватель намерен выйти в суд с ходатайством об аресте мотоблока как орудия совершения преступления. После вынесения судебного решения в отношении пьющего за рулем хозяина техника может быть конфискована в пользу государства. Надо отметить, эта кара настигает большинство водителей, дважды пойманных пьяными за рулем, хотя с того момента, как суды начали изымать автомашины, их владельцы проявляют просто чудеса изобретательности, составляя фиктивные договоры купли-продажи и перепродажи. Но все без толку.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции к мотоблокам на дорогах общего пользования тоже понятно: происшествия с участием этой техники чреваты непредсказуемыми последствиями. Так, 19 мая в Мариинско-Посадском округе во время движения мотоблока с прицепом по грунтовке сломалось тягово-сцепное устройство, и трое пассажиров попадали с тележки. 76-летняя пенсионерка ударилась головой, образовалась большая гематома. К счастью, обследование не выявило у пострадавшей серьезных повреждений, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

А вот к жителю Новочебоксарска, предпринявшему такое рискованное путешествие до кладбища, вопросы у стражей дорог появились сразу же после поступления сообщения о происшествии. От проверки на трезвость 75-летний новочебоксарец наотрез отказался, в общем-то не скрывая от полицейских, что перед выездом вместе со всеми помянул родственников. В отношении него инспекторы составили материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.