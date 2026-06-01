В Шемурше разыграли награды турнира памяти Героя России

А в Шумерле состоялись соревнования по баскетболу

В муниципалитетах Чувашии продолжают проводиться соревнования по различным видам спорта и мероприятия для поклонников активного образа жизни.

В Алатырском округе празднично открыли летний спортивный сезон. После приветственных слов почетных гостей сразу состоялись соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, баскетболу 3×3, а также были выявлены самые быстрые команды в легкоатлетической эстафете.

В свою очередь, спортшкола «Хелхем» в Аликовском округе приняла первый исторический матчевый турнир по боксу, посвященный памяти участника специальной военной операции Алексея Арнольдовича Фомина, награжденного орденом Мужества посмертно. На ринге хозяевам состязаний противостояли спортсмены из Чебоксар, Новочебоксарска, поселка Вурнары и села Советское.

Также в деревне Новая завершились традиционные соревнования по футболу, посвященные участникам СВО. За одну из команд сыграл уроженец села Шумшеваши, действующий боец Савдиер Андреев, который приехал в отпуск из зоны боевых действий.

В селе Орауши Вурнарского округа состоялся турнир по волейболу, в результате которого победу одержал коллектив «Орауши-ветераны».

Между тем в селе Новое Чурашево Ибресинского округа завершился розыгрыш медалей ежегодных состязаний по футболу, приуроченных ко Дню Святой Троицы. На поле сошлись местные коллективы. По итогам игр победителям и призерам вручили кубки, награды и грамоты от администрации Новочурашевского поселения.

По-спортивному прошел Международный день защиты детей в микрорайоне «РТС» Цивильска. Здесь неравнодушные жители организовали футбольный турнир, в котором приняли участие команды «ФК РТС», «Сокол», «Футболисты» и «Чемпионы». Победители и призеры получили заслуженные медали.

В свою очередь, на базе спортивной школы «Туслах» Шемуршинского округа были определены обладатели наград межрегиональных состязаний по дзюдо памяти Героя России Олега Долгова, погибшего во время первой чеченской войны при освобождении заложников в поселке Первомайский в 1996 году. Конкуренцию хозяевам соревнований составляли спортсмены из Татарстана, Нижегородской области, Москвы, Ульяновска, Чебоксар, Ядрина и Козловки.

В спортивной школе «Олимп» Шумерли состоялись межрегиональные соревнования по баскетболу среди юношей 2013-2014 годов рождения. На паркете мастерство демонстрировали коллективы из Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. По итогам всех игр команда из Сергача (Нижегородская область) завоевала золотые медали, юноши из поселка Медведево (Марий Эл) стали обладателями «серебра», а коллектив из Чуварлейской школы из Алатыря замкнул тройку сильнейших.

В селе Юваново Ядринского округа прошел фестиваль в рамках проекта «Я выбираю спортивный туризм: Первые шаги». Участников ждали пешеходные дистанции, испытания на велосипедах, скалодром и мини-ориентирование. По результатам события победителей и призеров наградили грамотами и медалями, а спортсменов, завоевавших две и более золотых наград, дополнительно поощрили бутылочками для воды с логотипом проекта.