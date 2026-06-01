Экскурсия с вопросами

Руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров, Общественный совет и Совет ветеранов ведомства посетили чебоксарский АО «Водоканал». Гости ознакомились с ходом реализации инвестиционных программ в сфере водоснабжения.

Директор предприятия Владимир Васильев провел экскурсию. Напомним, что в 2025 году Чувашская Республика получила казначейский инфраструктурный кредит в размере 2,4 млрд рублей на реконструкцию насосной станции и блока отстойников очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах. Срок реализации объекта — до 2027 года.

Участники выездного совещания задавали вопросы о качестве питьевой воды, изношенности сетей, внедрении цифровых технологий в рабочий процесс. Встреча прошла в конструктивном формате.

«Мы продолжаем нашу практику совместных выездов с представителями общественности в регулируемые организации. Подобный мониторинг позволяет нам проверить то, что инвестиционная составляющая в тарифе действительно используется по назначению. Убедились, что предприятие планомерно выполняет поставленные задачи. Качество предоставляемых услуг населению поддерживается на должном уровне. Такие проверки продолжим и в дальнейшем», – отметил руководитель Госслужбы Чувашии по тарифам Сергей Егоров.