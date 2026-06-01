Лето в столице

Вечерние маршруты, концерты, арт-ярмарки, изучение чувашского языка

В администрации города Чебоксары обсудили план мероприятий в сфере культуры и туризма на ближайшие три месяца.

Было отмечено, что по итогам прошлого года зафиксирован значительный рост речного туризма: более 100 тыс. гостей прибыли в столицу Чувашии на теплоходах. В этом сезоне в речном порту открывается летний офис туристско-информационного центра (ТИЦ). Здесь расположены фотозона с гамаками и лежаками, сувенирная лавка с изделиями мастеров Чувашии, а волонтеры проконсультируют о достопримечательностях и экскурсиях (есть бесплатные маршруты).

Спецпроект «Билет на счастье» позволит посетить со скидкой погранично?сторожевой корабль «Чебоксары» и арт?галерею «Счастье на Волге». Разработаны тематические вечерние экскурсии. К примеру, «Огни исторического центра» — прогулка по Красной площади, Московской набережной и бульвару Купца Ефремова. Участники узнают, как подсвечиваются архитектурные памятники и их историю. Другой маршрут — «Чебоксары в лучах заката» — проведет вдоль Волги с остановками в самых живописных точках. Гид расскажет о традициях чувашского народа и значении реки в жизни города. «Музыка и свет» — экскурсия с элементами уличного концерта. По пути участники прогулки встретят музыкантов, диджеев и артистов, которые создадут неповторимое настроение вечера. Предполагается и посещение малоизвестных, но интересных мест (маршрут «Тайны подсвеченного города»). Также можно будет принять участие в бесплатных экскурсиях по историческому центру Чебоксар (Красная площадь — Московская набережная — смотровая площадка — «Подземный город»).

Для удобства туристов разработана карта с указанием достопримечательностей, мероприятий, а также кафе с национальной кухней. Карту можно бесплатно получить в летнем офисе ТИЦ (площадь Речников, 1). Кстати, неподалеку отсюда будут проходить выступления духового оркестра, интерактивные сессии по изучению чувашского языка, мастер?классы по народным танцам. А на бульваре Купца Ефремова по выходным организуют концерты молодых исполнителей, уличные арт?ярмарки, встречи с писателями и художниками, мастер?классы по декоративно?прикладному творчеству, сообщает пресс-служба администрации города Чебоксары.