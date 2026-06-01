Подрядчики настроены решительно

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» значительно повысит безопасность дорожного движения. Фото cap.ru

В работе — крупные объекты

В Янтиковском муниципальном округе обновят мост через реку Сугутку. Инженерное сооружение находится на 35-м км автодороги «Аниш». Интенсивность движения на участке составляет свыше трех тысяч автомобилей в сутки.

Между тем техническое состояние объекта, построенного в 1988 году, оценивается как неудовлетворительное и не соответствует современным нормативным требованиям. Строителям необходимо демонтировать старые конструкции, обустроить подходы к мосту и дорожное полотно, укрепить конусы, установить систему водоотвода.

Для обеспечения проезда организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. За ходом капитального ремонта следят специалисты «Чувашупрдора» Минтранса Чувашии и активисты партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги». Во время недавнего инспекционного выезда представители подрядной организации сообщили о намерении запустить рабочее движение на объекте уже в этом году — вся необходимая техническая и материальная база имеется.

Тем временем в Канашском муниципальном округе начался ремонт дороги «Шихазаны — Калинино». Обновление участка протяженностью около 2 км предусмотрено национальным проектом «Инфраструктура для жизни». Подрядчик ООО «СтройКом» должен завершить все работы до конца июля.

Ремонтируемая дорога — ключевой подъездной путь к Канашской центральной районной больнице, где ведется строительство нового корпуса. Реализация этих двух проектов имеет важное значение для жителей округа, отмечают в Минтрансе Чувашии.

Опубликовано: 4 июня 2026 г.


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