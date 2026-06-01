Папы в декрете

В 2026 году в Чувашии отпуск по уходу за ребенком оформили 376 отцов, 32 дедушки и один дядя. Восемь отцов одновременно ухаживают за двумя детьми ввиду рождения в семьях двойни.

Отпуск по уходу за ребенком папе Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике оплачивает так же, как и маме: 40% от среднего заработка за два последних календарных года. Выплата пособия по уходу за ребенком до полутора лет отцу ребенка или иным родственникам возможна, если мама такое пособие не получает.

Для оформления пособия папам необходимо подать два заявления по месту своей работы: заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и заявление о назначении ежемесячного пособия.

Первую выплату пособия по уходу за ребенком отделение перечислит в течение 10 рабочих дней со дня получения необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем выплаты направляются до 8-го числа месяца. При совпадении этой даты с праздничным или выходным днем выплата осуществляется на один день раньше.

Ежемесячное пособие выплачивается одному из родителей, другим родственникам малыша или опекунам, которые ухаживают за ним. Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или частично, на этот период сохраняется место работы (должность). Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет от 10669,64 рубля до 83021,18 рубля в месяц.