В каждом послании — лекарство от одиночества

Для Валентины Фоминой утро теперь начинается с ожидания социального работника. Именно он приносит пенсионерке долгожданный конверт с посланием от «внучки».

«В посылке были письмо и хорошая книга в подарок, меня это очень порадовало. И так приятно, что от всей души пишут о своей жизни», — рассказывает Валентина Александровна. Запомнились ей и фотографии из разных городов.

Для подопечных Порецкого центра социального обслуживания населения, которые получают помощь на дому, проект фонда «Старость в радость» стал настоящим спасением от одиночества. Сотрудники центра, навещающие пожилых людей, также замечают перемены: они видят, как у людей улучшается настроение. «Этот проект помогает им почувствовать себя нужными, и у них появляются новые темы для разговоров», — комментируют соцработники.

Такие случаи в Чувашии — не редкость. Как писала «СЧ» ранее, в Вурнарском округе, в деревне Сугут-Торбиково, Михаил Николаевич получает письма от своей «внучки» Екатерины Чуйкиной, в которых она поздравляет его с праздниками, присылает небольшие подарки. А Анна Николаевна из поселка Вурнары переписывается с Надеждой Захаровой. Для одинокой пенсионерки каждое сообщение — в радость.

Валентина Александрова