Оформление прав собственности на новые квартиры упростилось

С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон, который перекладывает основную бюрократическую нагрузку с дольщиков на плечи застройщиков. Об основных нововведениях и преимуществах для граждан рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

По словам главы регионального ведомства, теперь строительные компании обязаны самостоятельно направлять документы на регистрацию прав собственников в электронном формате. На выполнение этой процедуры застройщику отводится 30 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи квартиры. Для дольщиков это означает существенную экономию времени и нервов. Им больше не требуется оформлять усиленную квалифицированную электронную подпись, лично посещать многофункциональные центры или выдавать доверенности представителям девелопера.

Весь процесс теперь полностью цифровизирован. При подаче документов застройщик заполняет специальную форму заявления, прикладывает передаточный акт, подписывает пакет своей квалифицированной электронной подписью и направляет его в регистрирующий орган. После успешной регистрации компания получает выписку из ЕГРН и передает ее новому владельцу жилья. Отдельно регламентирована судьба помещений, на которые не были заключены договоры долевого участия. Такие объекты строительная компания обязана зарегистрировать на себя в течение полугода с момента постановки дома на кадастровый учет. Вопрос оплаты государственной пошлины стороны могут решить по взаимной договоренности. Ее вправе внести как сам дольщик, так и застройщик, указав в платежном документе, что средства вносятся за конкретного участника строительства.

Несмотря на новые строгие обязанности девелоперов, за гражданами сохраняется право самостоятельной подачи документов в Росреестр, если застройщик по каким-либо причинам уклоняется от исполнения своих обязанностей. Для этого дольщику достаточно иметь на руках подписанный акт приема-передачи квартиры. В настоящее время прямые санкции за игнорирование новых правил законодательством не предусмотрены, однако в ближайшее время ситуация изменится. Как отметила Екатерина Карпеева, уже готовится законопроект, предусматривающий штрафные санкции для недобросовестных застройщиков. Так, в будущем должностные лица будут обязаны заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей, а юридические лица — 200 тыс. рублей, что должно окончательно дисциплинировать строительный рынок и гарантировать дольщикам спокойное оформление долгожданного жилья.