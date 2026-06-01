В Чебоксарах даст концерт оркестр русских народных инструментов из Волгограда

От «Калинки» до 24-го каприса Паганини

Тридцать лет — прекрасный возраст, когда коллектив еще молод, но уже опытен, подкован и зрел для того, чтобы экспериментировать, пробовать и разрушать стереотипы. Речь об оркестре русских народных инструментов имени Николая Калинина Волгоградской филармонии, который отмечает круглую дату и устроил по этому поводу масштабный гастрольный тур по стране. Один из концертов, приуроченный к Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии, состоится 6 июня в Чувашской государственной филармонии в рамках федеральной программы «Мы — Россия».

Коллектив хорошо знают и любят не только на волгоградской земле. Он неоднократно выступал в Концертном зале имени П.И. Чайковского, занимал призовые места на международных и всероссийских конкурсах, сотрудничал с Еленой Образцовой и Александром Ведерниковым, Леонидом Сметанниковым и Александром Градским, Александрой Стрельченко и другими звездами отечественной сцены. В 2022 году коллектив принимал участие в традиционном Фестивале национальных оркестров в Государственном Кремлевском дворце, покорив столичную публику многоликостью звучания и поистине грандиозным размахом.

Сама Волгоградская филармония тоже празднует юбилей — датой ее основания считается 1 июля 1936 года. Правда, на тот момент город назывался Сталинградом, имел статус одного из крупнейших промышленных и культурных центров СССР и еще не знал ужасов фашизма. Не было там и знаменитого монумента «Родина-мать зовет!», возведенного на Мамаевом кургане в честь героев Сталинградской битвы и всех тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Музыканты тоже хранят память о них — в прошлом году, к 80-летию Великой Победы, они подготовили программу «Страна Победителей», исполненную в нескольких городах-героях.

На этот раз гастролеры посвящают цикл своих выступлений 165-летию со дня рождения выдающегося реформатора русских народных инструментов, создателя первого в истории Великорусского оркестра Василия Андреева. Неслучайно выездная программа называется «Волжская рапсодия», а концерты пройдут именно в городах Поволжья (великий маэстро родился в Тверской губернии, где берет начало река Волга). Чебоксарцы услышат Концерт-фантазию на тему русской народной песни «Калинка», Концерт для ударной установки с оркестром, Концертную фантазию на тему 24-го каприса Никколо Паганини, «Испанское каприччио», обработку русской народной песни «Винят меня в народе» и другие произведения. Будут и сольные номера в исполнении балалаечников, домристов, баянистов и вокалистов.

«Каждый музыкант моего оркестра — это, бесспорно, индивидуальность. Но в то же время мы стали единым организмом, способным создавать удивительную и прекрасную музыку», — говорит художественный руководитель и главный дирижер коллектива, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Иванкова. Она возглавляет его с самого основания и старается не только бережно сохранять традиции оркестрового исполнительства на народных инструментах, но и воспитывать слушателей в духе патриотизма и любви к России.