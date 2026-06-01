6 июня в двух медицинских организациях Чувашии состоятся Дни открытых дверей

Взрослые смогут пройти базовое обследование в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн. Здесь с 08:00 до 13:00 консультации проведут терапевт, кардиолог, невролог, хирург, гастроэнтеролог, эндокринолог, уролог, акушер-гинеколог и офтальмолог. Также будет работать кабинет функциональной диагностики.

Для участия необходима предварительная запись в регистратуре по телефону: 8 (8352) 26-01-10. В день акции при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Детей и подростков ждут в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Специалисты проведут консультации, дадут рекомендации по лечению и профилактике заболеваний глаз.

Записаться на приём можно по телефону: 8 (8352) 51-36-54. В день обследования понадобятся паспорт (родителя), свидетельство о рождении ребёнка, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Дни открытых дверей пройдут в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».