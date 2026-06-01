В обновленном санатории созданы все условия для отдыха и лечения

В санатории «Лесная сказка» после капитального ремонта открылся главный спальный корпус. Это стало отличным подарком для сотрудников и маленьких пациентов к 30-летнему юбилею медучреждения.

В здравницу уже заехали более 350 мальчиков и девочек, нуждающихся в специализированном лечении. С условиями их пребывания ознакомился вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов. Он отметил, что капремонт четырехэтажного здания выполнен в рамках реализации Концепции развития специализированных оздоровительных центров на 2022–2030 годы. Общий объем финансирования из бюджета республики превысил 114 млн рублей.

Санаторий специализируется на лечении заболеваний различной направленности: кардиологии, пульмонологии, неврологии и широкого спектра соматических патологий. Для детей созданы все условия для комфортного пребывания и эффективного восстановления здоровья — в арсенале медиков более 85 современных методов лечения. Организовано качественное пятиразовое питание.

Программа пребывания насыщена спортивными и досуговыми мероприятиями, что позволит детям получить заряд положительных эмоций и найти новых друзей. Всего за летний сезон на двух базах санатория смогут отдохнуть и поправить здоровье более 5 тыс. ребят.

«Пообщавшись с детьми и сотрудниками, могу с уверенностью сказать, что все остались довольны и искренне рады долгожданному обновлению санатория. Ребята с восторгом изучают новые игровые площадки и уютные зоны отдыха, а персонал отмечает, что работать в современных корпусах стало гораздо комфортнее и приятнее», — подчеркнул вице-премьер.