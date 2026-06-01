Летние уроки от докторов

Начались каникулы: школьники забросили портфели, а кто-то уже отправился в загородный лагерь. Для родителей особенно важно знать, что вдали от дома их чада в безопасности, находятся под присмотром воспитателей и медиков.

Здоровье мальчиков и девочек, отдыхающих в лагерях республики, оберегают врачи-педиатры и фельдшеры. Им на подмогу еженедельно будут выезжать сотрудники Центра здоровья Городской детской клинической больницы для проведения комплексного обследования детей.

«Мы вместе с врачом-педиатром осуществляем контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, состоянием здоровья детей, организацией питания, физического воспитания и оздоровительных мероприятий, а также за личной гигиеной персонала», — перечислила фронт работ фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Городской детской клинической больницы Ангелина Артемьева.

Кроме ежедневных осмотров, особое внимание уделяется приобщению ребят к здоровому образу жизни. Здесь большую пользу приносят «уроки здоровья», различные тематические конкурсы и викторины.