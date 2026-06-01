Поликлиники переходят на режим работы без выходных

С 1 июня еще четыре поликлиники и пять отделений общей врачебной практики Городской клинической больницы № 1 в Чебоксарах перешли на ежедневный график работы.

Теперь все подразделения медучреждения будут осуществлять прием пациентов семь дней в неделю, включая субботу и воскресенье, с 8.00 до 20.00. Об этом рассказал вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов.

«Поликлиники ГКБ № 1 обслуживают около 212 тысяч прикрепленного населения, — отметил Владимир Геннадьевич. — Напомню, в феврале на семидневный график работы первой перешла поликлиника № 1, с апреля — поликлиника № 6. Опыт работы подтвердил высокую востребованность услуг в выходные дни, в том числе среди трудоспособного населения. Инициатива по внедрению семидневного графика также получила поддержку Главы Чувашии Олега Николаева».