«Поезда здоровья» мчатся к людям

С первого дня лета в Чувашии дан старт масштабному и полюбившемуся жителям республики проекту Главы Чувашии «Шаг к здоровью». В этом году он проходит в обновленном формате, но цель осталась прежней — повышение доступности профилактических медицинских осмотров, что является важной частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Мы кардинально меняем подход к профилактике, — рассказала о перезагрузке проекта министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Лариса Тарасова. — Ключевое нововведение этого года — запуск «Поездов здоровья». Принцип работы прост и эффективен: раз в неделю мобильные бригады, состоящие из лучших специалистов ведущих клиник республики, будут выезжать в центральные районные больницы, чтобы в течение дня провести полноценный прием как для взрослых, так и для детей».

Изюминкой 2026 года стал мобильный «Поезд здоровья» под названием «Детский доктор», который начал работу 1 июня и охватил своей заботой более 380 маленьких пациентов из Алатыря.

«Безусловно, мы рады, что в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» мы первыми встречаем один из мобильных «Поездов здоровья», — отметил главный врач Алатырской больницы Юрий Боголюбов. — Символично, что детские специалисты приехали к нам в День защиты детей. У нас работали невролог, эндокринолог, хирург, отоларинголог, офтальмолог, дерматолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики. Кроме этого, были организованы мастер-классы по гигиене полости рта, лекторий по сохранению здоровья глаз и веселые занятия по лечебной физкультуре».

«Мы пришли на прием с ребенком, нам нужна была консультация лора, — рассказала местная жительница Татьяна Марушина. — Очень рады, что организовали такой выезд республиканских специалистов к нам, потому что ехать с болеющим ребенком тяжело. Доктор Виктория Дмитриевна очень хорошо нам все объяснила, назначила лечение. Будем дальше лечиться».

Еще одна жительница Алатыря Татьяна Автаева отметила, что ее дочь состоит на учете с сахарным диабетом, и в скором времени семья планировала отправиться в Чебоксары для плановой консультации. Благодаря «Поезду здоровья» ехать в столицу не пришлось. «В такой прекрасный солнечный день, в День защиты детей, у нас есть прекрасная возможность побывать на приеме у республиканских врачей, — говорит Татьяна. — Нам позвонила участковая медсестра и пригласила на прием в детскую поликлинику. Мы очень благодарны за такую замечательную возможность».

Как рассказали в Минздраве Чувашии, в состав выездной мультидисциплинарной бригады включены ведущие специалисты ключевых профилей: неврологи, оториноларингологи, эндокринологи, офтальмологи, дерматологи, детские гинекологи, хирурги и стоматологи. Юным жителям республики будет предложен комплексный скрининг, включающий антропометрию (измерение роста и веса), лабораторную диагностику (анализы крови и мочи, уровень глюкозы), а также инструментальные исследования: ЭКГ и УЗИ органов мочевыделительной системы и щитовидной железы. Для детей в возрасте до одного года предусмотрена процедура нейросонографии. По завершении обследования каждый ребенок получит индивидуальные консультации специалистов. Программа также включает интерактивное обучение основам рационального питания и физической культуры, а стоматологи проведут мастер-классы по гигиене полости рта.

Еще одним важным нововведением этого года станет проект «Кардиопоезд», который начнет свою работу 4 июня с Цивильской центральной районной больницы. В состав мобильной бригады медиков войдут специалисты ведущих кардиологических и неврологических служб республики. Все желающие на месте смогут пройти базовую диагностику: ЭКГ, экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина. По результатам обследования при наличии медицинских показаний врачи сформируют направления на углубленное обследование или стационарное лечение.

Конечно, сохранится и традиционный формат работы медицинских «Пунктов здоровья». Как и в прошлом году площадки разместятся в шаговой доступности от дома. В белых шатрах можно измерить артериальное и внутриглазное давление, определить рост, вес, индекс массы тела, сдать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию. Также в шатрах будут проходить консультации по вопросам здорового образа жизни и рационального питания. При выявлении отклонений специалисты сформируют направление на углубленную диагностику к профильным врачам.

Ключевое нововведение этого года — организация работы «Пунктов здоровья» не только в городах и селах, но и непосредственно на территориях крупных организаций и предприятий. Это позволит работающим людям уделять внимание своему здоровью без отрыва от производства.

Подробный график работы «Поездов здоровья» и «Пунктов здоровья» доступен на официальном сайте Минздрава Чувашии.