Олег Николаев, Глава Чувашии:

«Чувашия второй год подряд признана «Самым индустриальным ВИЭ-регионом» России. Это высокая оценка работы наших предприятий, энергетиков, ученых и всех, кто занимается развитием современных экологичных технологий. Один из ярких примеров – завод «Хевел» в Новочебоксарске. Это единственное в России производство полного цикла солнечных модулей. В прошлом году здесь выпустили пятимиллионный модуль «Чемпион», а КПД солнечных ячеек достиг 24,5% – один из лучших показателей в мире. Сегодня возобновляемая энергетика – это забота об окружающей среде, новые производства, инвестиции, рабочие места, технологическое лидерство и конкурентоспособность региона. Поэтому для меня важно, что Чувашия уверенно сохраняет позиции одного из лидеров этого направления в стране. Эта награда подтверждает: мы идем в правильном направлении. Последовательно развиваем высокотехнологичную промышленность, создаем условия для внедрения инноваций и реализации новых проектов в сфере «зеленой» экономики, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».