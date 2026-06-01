В Чувашии будут чествовать тружениц села

В их сердцах любовь к родной земле

В деревнях республики представительницы прекрасной половины человечества легко справляются с полевыми работами, занимаются животноводством, трудятся учителями и врачами. И скоро в календаре Чувашии появится новая праздничная дата — День сельской женщины. Инициативу обсудили на круглом столе в Штабе общественной поддержки в Чебоксарах.

Роль женщин в развитии сел и деревень региона очень высока. Многие воплощают собственные проекты, улучшая качество жизни в глубинке. Сельчанки, активные общественницы, приняли участие во встрече вместе с председателем регионального Союза женщин Натальей Николаевой, вице-премьером — министром сельского хозяйства республики Андреем Макушевым и председателем общественного совета партпроекта «Единой России» «Женское движение» Наталией Партасовой.

Открывая круглый стол, Наталья Алексеевна рассказала о том, что идея нового праздника крепла в течение последних двух лет благодаря реализации проекта «Берегиня села». За это время были проведены два республиканских форума сельской женщины, организованы фестивали в каждом муниципалитете региона. Также успешные сельчанки делились своим опытом и знаниями со школьниками округов на классных часах «Моя карьера на селе: от мечты к реальности». Кроме того, удалось сформировать крупное сообщество жительниц глубинки.

Наталья Николаева считает, что новый праздник усилит внимание к талантливым, трудолюбивым и мудрым сельчанкам. «Появятся целые плеяды женщин, о которых обязательно узнает вся республика, и они будут помогать в развитии Чувашии, — заявила Наталья Николаева. — Мы демонстрируем привлекательность сельских территорий».

Кстати Предположительно, День сельской женщины будет отмечаться в середине октября после сбора урожая.

В свою очередь, Андрей Макушев обратил внимание на то, что женщины — одна из важнейших движущих сил в развитии сельских территорий республики. «Село для нас — место силы, сохранения традиций, исторической памяти и мощный локомотив социально-экономического развития Чувашии. Новый праздник станет ярким поводом для чествования тружениц предприятий АПК, представительниц социальной сферы, предпринимателей», — пояснил руководитель отраслевого ведомства.

Наталия Партасова отметила, что для женщин крупных городов праздник будет не менее значимым, ведь многие возделывают земельные участки, возрождают деревни, поддерживают родню на селе. «Учительницы, врачи, работники культуры, воспитательницы, предпринимательницы на местах вносят большой вклад в преобразование сел Чувашии, — поделилась Наталия Юрьевна. — День сельской женщины — это дань уважения за заслуги и усилия, которые они прикладывают».

Инициатива общественниц о создании нового праздника вызвала положительный отклик у самих сельчанок. По ходу встречи они рассказывали проникновенные истории собственного успеха и о сложном пути, который каждой пришлось преодолеть для достижения своих целей.

К примеру, около 15 лет назад Лариса Куприянова возглавила ООО «Ишакский базар». Тогда это популярное у фермеров и предпринимателей место находилось в упадке — кругом были грязь, антисанитария. Благодаря стараниям Ларисы организация выбралась из кризиса. В этом году Ишакская ярмарка, которой исполнилось 246 лет, в очередной раз приняла своих преданных покупателей.

«За годы своей работы я убедилась, насколько сельские женщины из Чувашии многогранны — они умеют делать буквально все. Этот праздник объединит женщин на селе, — подчеркнула Лариса Куприянова. — Мне очень нравится приносить пользу людям в сельской местности. Я вижу, как здесь развивается молодежь».

Кстати, Лариса Куприянова активно участвует в различных программах, реализуемых под эгидой Союза женщин Чувашии. Предпринимательница выступала в проекте «Берегиня села», а также становилась победительницей конкурса «Я — женщина».