Дети и взрослые заново откроют для себя родной край

Отдыхать с пользой

С наступлением календарного лета в республике дан старт масштабной череде образовательных, культурных и туристических инициатив, охватывающих детей, подростков и их родителей. Вопрос организации содержательного досуга школьников в период каникул стал ключевым на совещании при Главе Чувашии Олеге Николаеве, где министр образования Дмитрий Захаров представил подробный доклад о запланированных мероприятиях.

Значительный блок летней программы посвящен погружению в богатое наследие чувашского народа. Для воспитанников детских садов традиционно пройдет республиканский конкурс «Ача сад?нче Акатуй», в рамках которого в первой половине июня малыши приобщатся к древним обычаям, национальной вышивке, песенному и танцевальному фольклору. Впервые масштабный праздник национальной культуры развернется и в пришкольных лагерях, охватив более 60 тыс. младших школьников. Для них будут организованы тематические смены с интерактивными занятиями, играми и творческими мастерскими.

Насыщенным обещает быть и туристическо-краеведческое направление. Около двух тысяч познавательных поездок запланировано для дошкольников в возрасте от пяти до семи лет в рамках проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю». Пешие маршруты адаптированы под физические возможности малышей и включают посещение местных достопримечательностей и музейных комплексов. Школьники постарше в течение всего июня будут участвовать в «Агроэкспедиции», которая позволит им воочию увидеть работу современных сельхозпредприятий и посетить знаковые исторические объекты, такие как этнографический музей под открытым небом в Ибресинском округе и мемориальный комплекс в Козловском округе.

Особое место в летнем календаре занимают инициативы, направленные на духовно-нравственное воспитание и укрепление семейных ценностей. Совместный проект профильного министерства и Чувашской митрополии откроет для ребят двери монастырей, где они не только познакомятся с укладом монашеской жизни, но и освоят азы колокольного звона и традиционного золотошвейного искусства. Масштабным событием для родителей и детей станет семейный фестиваль «Туриада-2026», который примет более 500 участников на базе отдыха «Сурские зори». Программа фестиваля объединит спортивные состязания, просветительские площадки и стратегические сессии по развитию родительских инициатив.

Глобальным проектом по стимулированию внутреннего туризма станет стартующий в середине июня «Атлас семейных туристических маршрутов». Он предложит жителям и гостям республики 15 пешеходных и велосипедных троп, включая сплав по Суре, и рассчитан на участие более ста тысяч человек. Комплексный подход к организации летнего отдыха дополняется запуском губернаторского проекта «Яркое лето Чувашии» и федеральной инициативы «Дети путешествуют по России». Как резюмировал министр образования, весь спектр этих мероприятий выстроен таким образом, чтобы каникулы стали для подрастающего поколения не только временем увлекательных открытий, но и периодом глубокого изучения истории, культуры и традиций родного края.

Глава Чувашии Олег Николаев, заслушав доклад, высоко оценил разнообразие и глубину предложенных программ. Руководитель региона подчеркнул, что продуманный микс форматов позволяет юным жителям и их родителям по-новому взглянуть на привычные вещи и переоткрыть для себя родные места. При этом Глава республики акцентировал внимание на критической важности вовлеченности местных администраций. Муниципалитетам поставлена задача не только обеспечить активное участие в мероприятиях, но и взять на себя персональную ответственность за соблюдение всех норм безопасности на каждой площадке.