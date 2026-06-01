Оригинал карты увидят в Чебоксарах

На проходящем в эти дни Петербургском международном экономическом форуме главным символом многообразия и единства страны стала интерактивная Вышитая карта России. Эта инициатива, рожденная в Чувашии, совместила в себе традиции и современные технологии: полотно оцифровано лабораторией MARMA и дополнено музыкальными композициями участников проекта «Современная музыкальная карта России», а также видеороликами о регионах. Художественное обрамление для панно создал известный живописец Никас Сафронов. Законченный экспонат представлен гостям форума, он отражает культурный код всех субъектов страны. Участники ПМЭФ получат приглашение в Чебоксары, где они смогут увидеть оригинал карты в музее и ближе познакомиться с Чувашской Республикой.