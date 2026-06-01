В Чебоксарах стартовала реконструкция Привокзальной площади

Строители уже приступили к демонтажным работам. На объекте состоялось совещание с участием представителей администрации города, муниципального управления ЖКХ и благоустройства, генерального подрядчика ПАО «Дорисс» и ОАО «РЖД». «Существующее состояние этой важной для города территории давно требовало обновления. Мы хотим, чтобы эта точка стала визитной карточкой Чебоксар», — прокомментировал в своих социальных сетях мэр Станислав Трофимов. Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Опубликовано: 4 июня 2026 г.
Читайте также:
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Цитата номера
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В микрорайоне Солнечный открылся детский сад "Лучик"
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками